Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Небензя заявил, что Лондон подтолкнул Украину в сторону неминуемого разгрома

Небензя: Украина долго не забудет, как Британия отговорила ее от мира с Россией

close
John Minchillo/AP

Великобритания подтолкнула Украину к продолжению конфронтации с Россией и неминуемому разгрому. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

Небензя подчеркнул, что после начала военного конфликта, находившийся в то время на посту премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, посетил Киев и отговорил украинского лидера Владимира Зеленского подписать в Стамбуле мирное соглашение с РФ.

«Думаю, на Украине не забудут того, что именно благодаря таким действиям страна сегодня находится в ужасающем экономическом состоянии, потеряла большую часть своей армии и военной техники и лишилась как минимум четырех регионов», — сказал Небензя.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами