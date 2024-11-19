Великобритания подтолкнула Украину к продолжению конфронтации с Россией и неминуемому разгрому. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

Небензя подчеркнул, что после начала военного конфликта, находившийся в то время на посту премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, посетил Киев и отговорил украинского лидера Владимира Зеленского подписать в Стамбуле мирное соглашение с РФ.

«Думаю, на Украине не забудут того, что именно благодаря таким действиям страна сегодня находится в ужасающем экономическом состоянии, потеряла большую часть своей армии и военной техники и лишилась как минимум четырех регионов», — сказал Небензя.

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