Захарова прокомментировала заявление Джонсона об английских войсках на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжает провоцировать и разжигать. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Известиям» заявление английского политика о возможности отправки британских войск на Украину.

По ее словам, Лондон блокирует любые попытки по поиску дипломатических развязок конфликта, а также открыто выступает против России.

Захарова добавила, что Великобритания уже не первый год вовлечена в антироссийскую деятельность. По ее словам, Лондон принимал соучастие в терактах, предоставлял Украине информацию для наведения ударов, а также поставлял вооружение.

12 ноября Джонсон заявил, что Британия может направить войска на Украину, если Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, решит сократить финансирование Киева.

Джонсон отметил, что поддержка Украины представляет «хорошие инвестиции», поскольку иначе ЕС столкнется с еще большей угрозой.

Ранее в США рассказали, почему НАТО не отправляет войска на Украину.