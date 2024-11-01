В 2022 году именно экс-премьер Великобритании Борис Джонсон уговорил руководство Украины отказаться от мирных переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Об этом в интервью RT напомнил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Это не секрет, именно он сказал: «Нет, не надо. Мы вам поможем. Все будет нормально. Вы должны проявить волю». А потом фьють – и его не стало», — сказал Медведев.

Об этом эпизоде, за которым последовал выход Украины из проходивших в Стамбуле переговоров, стало известно в ноябре 2023 года. Тогда глава украинской делегации на последних переговорах Киева и Москвы Давид Арахамия заявил, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной мог бы прекратиться весной 2022 года, однако в дело вмешался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В то время он находился с визитом в Киеве, убедил власти Украины не подписывать никаких соглашений с Россией и предложил «давайте будем просто воевать».

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев назвал Бориса Джонсона «опасным фриком», который проталкивает антироссийскую и антиукраинскую позицию.