США уведомили Южную Корею о разрешении Украине наносить удары по России

Соединенные Штаты предварительно уведомили Республику Корею о разрешении Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории. Об этом сообщает Korea Times со ссылкой на канцелярию южнокорейского президента Юн Сок Ёля.

Высокопоставленный чиновник, сопровождавший главу Республики Корея во время визита в Бразилию на саммит «Большой двадцатки» (G20), также заявил журналистам, что, хотя Вашингтон поделился своим решением с Сеулом, между двумя союзниками не было никаких дискуссий по предоставлению Южной Кореей оружия Украине.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По данным источников, предполагается, что для начала атаки этим оружием будут производиться по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

19 ноября стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита G20 приветствовал данное решение США.

Ранее в Госдуме предупредили о «жестком ответе» в случае ударов ATACMS вглубь России.