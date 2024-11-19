Макрон приветствовал решение США по ударам вглубь России

Президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20) поприветствовал решение США позволить Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Глава французского государства назвал данное решение «абсолютно правильным».

«Я понимаю, что это также было вызвано серьезным изменением в конфликте, которое нельзя недооценивать, а именно вводом северокорейских войск на европейскую территорию», — сказал он.

Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Киеву применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Новость дополняется.