В Кремле ответили на вопрос, будет ли Путин собирать Совбез из-за решения США

Пока неизвестно, будет ли президент России Владимир Путин проводить оперативное совещание с Советом безопасности, в том числе по вопросу разрешения США для Украины наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории. Об этом сообщает ТАСС.

«На этой неделе — пока точно не могу сказать, [будет ли оперативное совещание с Совбезом]», — сказал Песков.

По его словам, глава государства обычно сам говорит об основной теме на повестке дня, в основном это стратегические вопросы, которые имеют непосредственное отношение к безопасности России.

О решении президента США Джо Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS писала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

В сентябре Путин предупреждал, что разрешение на использование такого оружия будет означать, что США, страны НАТО, Европы воюют с Россией. Президент пояснил, что украинские военные не могут самостоятельно использовать дальнобойное оружие, для этого им нужны разведданные ЕС и США, а также помощь военных НАТО.

Ранее Дональд Трамп — младший назвал «имбецилами» политиков, которые разрешили Украине наносить удары их оружием вглубь территории России.