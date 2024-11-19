В Кремле ответили, при каком условии могут снять санкции с американского сенатора

Россия не снимет санкции с сенатора от Флориды Марко Рубио, выдвинутого Дональдом Трампом на пост государственного секретаря, пока под санкциями находится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями? Это может быть только обоюдный процесс», — сказал Песков.

Рубио находится под персональными санкциями, включая запрет на въезд в Россию.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить на пост госсекретаря сенатора от Флориды Марко Рубио.

По данным The New York Times, Рубио поддержит план Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Сенатор считает, что на Украину нужно надавить, чтобы она заключила соглашение с Россией и не вступила в НАТО.

По мнению политолога Григория Ярыгина, Марко Рубио — противоречивый политик.

Ранее Лавров объяснил, как Запад сам разрушает глобализацию.