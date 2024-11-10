Лавров объяснил, как Запад сам разрушает глобализацию

Глава МИД России Сергей Лавров на завершающем мероприятии министерской конференции форума партнерства «Россия-Африка» заявил, что страны Запада сами разрушают глобализацию незаконными санкциями и злоупотреблением долларом.

«Та самая глобализация, которую нам рекламировали долгие десятилетия как идеальный способ функционирования мировой экономики, она самим Западом, по сути дела, разрушается», — сообщил дипломат.

Он добавил, что в результате фрагментируется мировая экономика.

В сентябре Лавров заявил о желании многих стран сократить зависимость от доллара. Министр напомнил, что в 90-е годы во Всемирном банке представители США утверждали, что другие страны не должны бояться доллара. Они заявляли, что американская валюта является общемировым достоянием, а не оружием Соединенных Штатов. По его словам, сейчас «от доллара бегут» или стараются постепенно сокращать свою зависимость от этой валюты.

Ранее был назван фактор, способный обрушить доллар сильнее победы Трампа.