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Иран прорабатывает дату визита президента в Россию для заключения соглашения

Посол: Иран прорабатывает дату визита президента в РФ для заключения соглашения

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Иран прорабатывает с Россией дату визита президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между государствами. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью РИА Новости.

«Точная дата визита <...> пока не определена, но мы работаем с российской стороной», — заявил посол.

Джалали сообщил 19 ноября, что соглашение о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве Москвы и Тегерана подготовлено.

В октябре Джалали сообщал, что договор о стратегическом партнерстве будет подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию.

До этого иранское информационное агентство IRNA писало, что новый договор России и Ирана станет историческим поворотным моментом в отношениях двух стран. Он позволит открыть «новые горизонты в различных областях, включая энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, науку и технику, оборонное сотрудничество», отмечали журналисты.

Ранее ЕС расширил санкции против Ирана.

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