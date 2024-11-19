Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол заявил о завершении подготовки соглашения о партнерстве России и Ирана

Посол Джалали: соглашение о сотрудничестве России и Ирана подготовлено

close
Shutterstock

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве Москвы и Тегерана подготовлено. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали в беседе с РИА Новости.

«Никаких проблем для заключения соглашения нет», — подчеркнул он.

В октябре Джалали сообщал, что договор о стратегическом партнерстве будет подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию.

До этого иранское информационное агентство IRNA писало, что новый договор России и Ирана станет историческим поворотным моментом в отношениях двух стран. Он позволит открыть «новые горизонты в различных областях, включая энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, науку и технику, оборонное сотрудничество», отмечали журналисты.

Важным также называлось то, что Россия и Иран вместе стремятся добиться прихода нового миропорядка на основе многополярного мироустройства — для этого необходимо укреплять сотрудничество в рамках БРИКС и создать независимую от Соединенных Штатов финансовую систему.

Ранее Путин назвал Иран союзником России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами