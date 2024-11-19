Посол заявил о завершении подготовки соглашения о партнерстве России и Ирана

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве Москвы и Тегерана подготовлено. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали в беседе с РИА Новости.

«Никаких проблем для заключения соглашения нет», — подчеркнул он.

В октябре Джалали сообщал, что договор о стратегическом партнерстве будет подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию.

До этого иранское информационное агентство IRNA писало, что новый договор России и Ирана станет историческим поворотным моментом в отношениях двух стран. Он позволит открыть «новые горизонты в различных областях, включая энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, науку и технику, оборонное сотрудничество», отмечали журналисты.

Важным также называлось то, что Россия и Иран вместе стремятся добиться прихода нового миропорядка на основе многополярного мироустройства — для этого необходимо укреплять сотрудничество в рамках БРИКС и создать независимую от Соединенных Штатов финансовую систему.

Ранее Путин назвал Иран союзником России.