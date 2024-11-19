Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президента Парагвая доставили в больницу после участия в саммите G20

Última Hora: президента Парагвая Пенью увезли в больницу после саммита G20

close
Pilar Olivares/Reuters

Президент Парагвая Сантьяго Пенья после участия в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро находится в больнице из-за жалоб на боль в груди. Об этом пишет портал Última Hora.

«Президент Сантьяго Пенья покинул саммит G20 на скорой помощи», — отмечает издание.

Глава государства, по данным СМИ, ощутил боль в прекордиальной области, которая находится над сердцем. После проведения электрокардиограммы и обнаружения отклонений его отвезли в частную больницу Самаритано в Рио-де-Жанейро. Пенья останется под наблюдением врачей в течение следующих 24 часов.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Лидеры стран — участниц саммита «Большой двадцатки» уже приняли итоговую декларацию. Они высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия.

Кроме того, лидеры стран G20 пришли к решению ускорить реформу международной финансовой архитектуры, отвечающей целям устойчивого развития и решения других важных проблем.

В G20 («Группу двадцати») входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз и Африканский союз.

Ранее в Вашингтоне объяснили, почему Байден отсутствовал на фотографии G20.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами