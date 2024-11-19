Президента Парагвая доставили в больницу после участия в саммите G20

Президент Парагвая Сантьяго Пенья после участия в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро находится в больнице из-за жалоб на боль в груди. Об этом пишет портал Última Hora.

«Президент Сантьяго Пенья покинул саммит G20 на скорой помощи», — отмечает издание.

Глава государства, по данным СМИ, ощутил боль в прекордиальной области, которая находится над сердцем. После проведения электрокардиограммы и обнаружения отклонений его отвезли в частную больницу Самаритано в Рио-де-Жанейро. Пенья останется под наблюдением врачей в течение следующих 24 часов.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Лидеры стран — участниц саммита «Большой двадцатки» уже приняли итоговую декларацию. Они высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия.

Кроме того, лидеры стран G20 пришли к решению ускорить реформу международной финансовой архитектуры, отвечающей целям устойчивого развития и решения других важных проблем.

В G20 («Группу двадцати») входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз и Африканский союз.

Ранее в Вашингтоне объяснили, почему Байден отсутствовал на фотографии G20.