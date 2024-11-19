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G20 хочет ускорить реформу международной финансовой архитектуры

Лидеры государств G20 ускорят реформу международной финансовой архитектуры

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Adnan Abidi/Reuters

Лидеры стран G20 по итогам саммита в Рио-де-Жанейро пришли к решению ускорить реформу международной финансовой архитектуры, отвечающей целям устойчивого развития и решения других важных проблем. Об этом, ссылаясь на итоговую декларацию саммита, сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что государства G20 ускорят изменения международной финансовой архитектуры. Она должна отвечать на неотложные вызовы устойчивого развития, изменения климата и усилия по искоренению нищеты. Лидеры объединения поддерживают добровольное создание страновых платформ, которые выступят в качестве одного из инструментов для стимулирования устойчивого финансирования на развивающихся рынках и в развивающихся экономиках.

Главы стран G20 подчеркнули, что финансовые платформы, которые управляются странами, являются гибкими и хорошо адаптированными к национальным обстоятельствам. Они эффективно мобилизуют государственный и частный капитал для финансирования проектов и программ в развивающихся странах.

19 ноября лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия.

Ранее Россия на социальном саммите G20 выступила в поддержку традиционных ценностей.

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