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В Вашингтоне объяснили, почему Байден отсутствовал на фотографии G20

Белый дом: Байдена не было на общем фото G20 из-за проблем в логистике

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден не присутствовал на общей фотографии лидеров G20 («Большой двадцатки») в связи с проблемами в логистике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

«Из-за логистических проблем они сделали фотографию раньше, чем прибыли все лидеры», — объяснил один из чиновников администрации Байдена.

Это не связано с тем, что американский президент не хотел оказаться на одном снимке с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, добавил он.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Лидеры стран — участниц саммита «Большой двадцатки» уже приняли итоговую декларацию.

17 ноября телеканал Fox News обратил внимание, что на совместной фотографии лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) президент США Джо Байден «неловко стоял в дальнем углу», в то время как председатель КНР Си Цзиньпин располагался в самом центре кадра. Соответствующая публикация телеканала носила название «Никакого уважения».

Ранее Байден не стал проходить по красной дорожке перед саммитом G20.

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