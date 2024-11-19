Россия и Колумбия создадут группу для расследования ситуации с наемниками

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Россия и Колумбия создадут совместную группу для анализа ситуации с задержанными ФСБ колумбийскими наемниками. Об этом заявил министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо, сообщает ТАСС.

В ходе недавней встречи с Сергеем Лавровым в Москве он отметил, что обе стороны договорились изучить эти случаи более тщательно. Мурильо подчеркнул, что участие в конфликте на Украине является личным решением каждого, но власти Колумбии не рекомендуют этим заниматься.

«Эта тема нас беспокоит, мы говорили о заключенных, договорились с министром Лавровым, что создадим группу, которая изучит эти случаи», — сказал он.

5 ноября украинский военнопленный Владимир Николенко заявил, что в украинский военный госпиталь в Константиновке, расположенной на подконтрольной Киеву части ДНР, доставляли множество раненых колумбийских наемников.

В конце августа ФСБ России показала задержанных граждан Колумбии, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее в России возбудили уголовное дело против наемника из Грузии.