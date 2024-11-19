Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и Колумбия создадут группу для расследования ситуации с наемниками

Россия и Колумбия создадут группу по анализу ситуации с колумбийскими наемниками

close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Россия и Колумбия создадут совместную группу для анализа ситуации с задержанными ФСБ колумбийскими наемниками. Об этом заявил министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо, сообщает ТАСС.

В ходе недавней встречи с Сергеем Лавровым в Москве он отметил, что обе стороны договорились изучить эти случаи более тщательно. Мурильо подчеркнул, что участие в конфликте на Украине является личным решением каждого, но власти Колумбии не рекомендуют этим заниматься.

«Эта тема нас беспокоит, мы говорили о заключенных, договорились с министром Лавровым, что создадим группу, которая изучит эти случаи», — сказал он.

5 ноября украинский военнопленный Владимир Николенко заявил, что в украинский военный госпиталь в Константиновке, расположенной на подконтрольной Киеву части ДНР, доставляли множество раненых колумбийских наемников.

В конце августа ФСБ России показала задержанных граждан Колумбии, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее в России возбудили уголовное дело против наемника из Грузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами