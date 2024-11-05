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В украинский военный госпиталь в Константиновке, расположенной на подконтрольной Киеву части ДНР, доставляли множество раненых колумбийских наемников. Об этом РИА Новости рассказал украинский военнопленный Владимир Николенко.

По его словам, он встретил колумбийцев из иностранного легиона, когда лечился в госпитале в Константиновке.

Николенко отметил, что колумбийские наемники не говорили на украинском.

Владимир Николенко — стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, он сдался в плен российской армии, оказавшись в окружении на территории Курской области.

В конце августа ФСБ показала задержанных колумбийцев, которые подозреваются в наемничестве и участии в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российской армии.

До этого украинский военнопленный заявлял, что колумбийские наемники бросили на позициях бойцов ВСУ, которые находились там 10 дней без еды и воды, после чего попали в плен.

Ранее в СПЧ захотели запретить участие наемников ВСУ в обменах пленными.