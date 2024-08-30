Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ показала задержанных колумбийских наемников

ФСБ распространила видео с задержанными колумбийцами, воевавшими в рядах ВСУ

Федеральная служба безопасности России распространила видео с задержанными колумбийцами, которые подозреваются в наемничестве и участии в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео ФСБ колумбийцев оперативники заводят в помещение, где затем они по очереди озвучивают свои имена и заявляют, что воевали в составе «Карпатской сечи».

На ролике также показаны документы мужчин, подтверждающие, что в Колумбии они были военнослужащими, а также бумаги, выданные им уже органами Украины. Кроме того, можно увидеть различные шевроны, украинскую военную форму и снимки колумбийцев в рядах ВСУ.

30 августа Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании граждан Колумбии — Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александера — по подозрению в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Как утверждает спецслужба, во время обыска у них обнаружили документы, которые «подтверждают их незаконные действия»,

1 августа украинский военнопленный заявил, что колумбийские наемники бросили на позициях бойцов ВСУ, которые находились там 10 дней без еды и воды, после чего попали в плен. А 8 июня военнопленный из Колумбии Анхель Карденас Монтилла сообщил СМИ, что приехал на Украину для «охраны зданий», но попал на передовую.

Ранее в СПЧ захотели запретить участие наемников ВСУ в обменах пленными.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами