ФСБ показала задержанных колумбийских наемников

Федеральная служба безопасности России распространила видео с задержанными колумбийцами, которые подозреваются в наемничестве и участии в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео ФСБ колумбийцев оперативники заводят в помещение, где затем они по очереди озвучивают свои имена и заявляют, что воевали в составе «Карпатской сечи».

На ролике также показаны документы мужчин, подтверждающие, что в Колумбии они были военнослужащими, а также бумаги, выданные им уже органами Украины. Кроме того, можно увидеть различные шевроны, украинскую военную форму и снимки колумбийцев в рядах ВСУ.

30 августа Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании граждан Колумбии — Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александера — по подозрению в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Как утверждает спецслужба, во время обыска у них обнаружили документы, которые «подтверждают их незаконные действия»,

1 августа украинский военнопленный заявил, что колумбийские наемники бросили на позициях бойцов ВСУ, которые находились там 10 дней без еды и воды, после чего попали в плен. А 8 июня военнопленный из Колумбии Анхель Карденас Монтилла сообщил СМИ, что приехал на Украину для «охраны зданий», но попал на передовую.

Ранее в СПЧ захотели запретить участие наемников ВСУ в обменах пленными.