Российские туристы начали отменять туры в Абхазию

Отдых в Абхазии на лето запланировали более 100 тысяч российских туристов, однако сейчас многие из них отменяют бронирования из-за беспорядков в стране. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как заявили в одной из крупных туроператорских компаний, объем аннуляций туров в Абхазию сейчас значительно превышает стандартные показатели — в период с 15 по 17 ноября он вырос в три раза по сравнению с аналогичными днями на прошлой неделе. При этом у отдельных компаний фиксируется до 95% отмен именно на летние месяцы.

В Абхазии с 11 ноября продолжаются протесты. Недовольство местной оппозиции вызывает соглашение о российских инвестициях в республику.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, где собирались рассмотреть соответствующий законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей, и организовала акцию протеста. Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующие захотели, чтобы депутаты проголосовали против ратификации договора.

В итоге митингующие захватили парламент, администрацию президента и потребовали его отставки. Глава Абхазии покинул столицу Сухум после ультиматума оппозиции. Позднее он сообщил, что уйдет в отставку, когда протестующие освободят здание парламента, а события 15 ноября назвал попыткой госпереворота. Митингующие отказываются выполнять его требования.

Ранее в РСТ назвали самую популярную страну у российских туристов осенью.