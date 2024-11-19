Парламент Абхазии рассмотрит заявление об отставке президента республики

Парламент Абхазии, согласно заключенному между представителями власти и оппозиции соглашению, во вторник, 19 ноября, рассмотрит заявление Аслана Бжании о его отставке с поста президента республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Бжания уже подал заявление об отставке. Исполняющим обязанности президента страны должен стать вице-президент Бадра Гунба.

Переговоры между оппозицией и властями Абхазии начались 18 ноября в 18:00. После начала встречи представители правительства покинули здание для консультаций, вернувшись около 23:40. Со временем стороны взяли паузу в переговорах, но позже диалог возобновился.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. На фоне этого Бжания сбежал из Сухума. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиция заявила, что стремится укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

Ранее Бжания заявил, что действия желающих госпереворота в Абхазии не улучшат ее отношения с Россией.