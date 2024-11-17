Бжания заявил, что госпереворот в Абхазии не улучшит отношения с Россией

Действия людей, которые хотели осуществить государственный переворот в Абхазии, не улучшат отношения с Россией. Об этом заявил президент республики Аслан Бжания, сообщает ТАСС.

Вместе с тем он подчеркнул, что РФ является единственным стратегическим партнером Абхазии. По словам политика, абхазы должны помнить о той помощи, которую Россия оказывает республике.

«Митингующие пришли на митинг, который перешел в массовые беспорядки, с российскими флагами, и это — лицемерие», — добавил он.

Бжания 17 ноября заявил, что политический кризис в республике может быть преодолен на основе предложенного им правового решения. По его словам, для этого сначала протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий республики. Также Бжания отметил, что власти Абхазии не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу. Абхазский президент назвал происходящее в стране в последние дни попыткой госпереворота.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. На фоне этого Бжания сбежал из Сухума. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиция заявила, что стремится укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

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