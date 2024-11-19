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МИД РФ осудил ЮНЕСКО за отсутствие реакции на действия Киева против журналистов из России

МИД: РФ возмущена отсутствием реакции на действия Киева против журналистов

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва возмущена, что ЮНЕСКО не реагирует на действия Украины против российских журналистов. Об этом сказано в сообщении на сайте МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что ЮНЕСКО с момента начала своего существования была не свободна от таких фундаментальных изъянов, как «перекос в сторону чрезмерного влияния западных стран в ее Секретариате».

Министерство иностранных дел подчеркнуло, что организация упорно игнорирует, что украинские власти развязали «настоящую охоту» на российских журналистов.

13 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Секретариат ЮНЕСКО в умышленном игнорировании информации о преступлениях украинского правительства против российских журналистов, передаваемой Россией.

До этого постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подчеркивал, что с 2014 года в результате действий украинской стороны не стало нескольких известных журналистов, среди которых Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян.

Ранее в ООН объяснили отсутствие реакции на атаки на российских журналистов.

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