Евродепутат осудил разрешение США использовать ракеты для ударов вглубь России

Разрешение США на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России представляет опасную эскалацию украинского конфликта. Об этом заявил евродепутат от итальянского «Движения 5 звезд» Данило Делла-Валле, слова которого передает РИА Новости.

Политик отметил, что такими действиями не строится путь диалога и мира, который, по словам Делла-Валле, необходим не только для украинцев, но и для граждан ЕС, которому «угрожают последствия этого конфликта».

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал избегать дальнейшей эскалации конфликта на Украине на фоне сообщений о том, что президент Соединенных Штатов разрешил наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что администрация президента США разрешила Киеву применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее в Словакии заявили, что удары Киева вглубь России могут втянуть НАТО в конфликт.