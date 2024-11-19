Генсек ООН отреагировал на сообщения о разрешении США ударов по России

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал избегать дальнейшей эскалации конфликта на Украине на фоне сообщений о том, что президент Соединенных Штатов разрешил наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием. Слова генсека ООН передает ТАСС.

«Прежде всего, наша позиция остается очень ясной в отношении необходимости избегать постоянной эскалации войны на Украине», — сказал он.

До этого министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что возможное разрешение Соединенных Штатов Украине применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России повлечет за собой эскалацию конфликта и людские потери.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что администрация президента США разрешила Киеву применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее Кнайсль заявила, что НАТО окажется в состоянии войны с Россией в случае ударов ATACMS.