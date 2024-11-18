Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Австрии заявили, что НАТО окажется в состоянии войны с Россией в случае ударов ATACMS

Кнайсль: НАТО окажется в состоянии войны с Россией в случае ударов ATACMS

close
Максим Блинов/РИА Новости

Североатлантический альянс в случае ударов тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь России окажется в состоянии войны с ней. Об этом, ссылаясь на слова бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, сообщает ТАСС.

Экс-глава МИД подчеркнула, что такое развитие событий не является выгодным для нового президента США Дональда Трампа. Поэтому в Соединенных Штатах возможны потрясения и отставки.

Кнайсль отметила, что с учетом военной обстановки США и Европе придется изменить риторику и найти выход из созданной ими самими ситуации. По ее мнению, Вашингтону это будет сделать легче, так как Трамп может полностью переложить ведение войны на европейские страны.

По словам бывшего министра, охвативший Евросоюз военный энтузиазм представляет настоящую проблему для остатков того, что некогда было Европой.

18 ноября глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел ЕС не приняли общего решения об отмене ограничений на применение западного оружия по территории России, каждая страна будет решать это сама.

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что действующий глава США Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Подобное решение было принято впервые за все время дискуссий по данному вопросу.

В МИД РФ предупредили Запад об ощутимом ответе на удары вглубь России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами