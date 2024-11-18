Администрация президента США Джо Байдена, возможно, не одобрит использование Украиной крылатых ракет большой дальности, разработанных в сотрудничестве между Великобританией и Францией, известных как Storm Shadow. Об этом сообщила британская газета The Times.

Источники газеты в британском правительстве рассказали, что у ракет ATACMS, которые Вашингтон разрешил использовать Киеву, были другие военные характеристики, чем у ракет Storm Shadow.

«Это может означать, что США по-прежнему не разрешат использование Storm Shadows, несмотря на частные просьбы правительства», — пишет Times.

В статье также отмечается, что, хотя Storm Shadows — это британские ракеты, для их использования требуется американская технология, которая требует предварительного одобрения.

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории РФ. Ракеты ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы ВСУ в Курской области.

После этого Le Figaro сообщила, что Франция и Британия разрешили Украине использовать ракеты Storm Shadow/SCALP. 18 ноября информация об этом была удалена из оригинальной статьи.

Ранее Сийярто заявил, что сторонники продолжения конфликта хотят его расширения на весь мир.