Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал новость о том, что действующий президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить удары западными ракетами вглубь РФ. Предприниматель напомнил, что по поводу подобных атак говорил президент России Владимир Путин.

«Речь идет не о том, чтобы разрешать киевскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине», — привел слова главы государства Малофеев.

Российский лидер предупреждал, что Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться, добавил он.

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории РФ. Оружие с дальностью применения до 300 км, вероятно, будет использовано ВСУ в Курской области.

После этого Le Figaro сообщила, что Франция и Британия разрешили Украине бить по РФ ракетами Storm Shadow/SCALP.

Ранее во Франции призвали избавиться от НАТО.