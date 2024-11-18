Власти Абхазии создадут делегацию для переговоров с оппозицией

Абхазские власти намерены создать делегацию для переговоров с оппозиционерами. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжании в Telegram-канале .

По заявлению пресс-службы, Бжания встретился с депутатами республиканского парламента, чтобы обсудить текущую обстановку в стране.

«Было принято решение не позднее 18:00 (17:00 мск) сформировать делегации и приступить к переговорам власти и оппозиции», — говорится в сообщении.

В Абхазии продолжаются протесты, вызванные инвестиционным соглашением между Москвой и Сухумом. Протестующие 15 ноября захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента.

Бжания сообщал, что власти не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу. Происходящее в стране он считает попыткой госпереворота.

18 ноября состоялось заседание парламента в здании палаты, находящемся под контролем оппозиции.

Ранее Бжания поручил СБ принять меры по предотвращению противоправных действий.