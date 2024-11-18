Бжания заявил о попытке проникновения в здание МИД и службы госбезопасности Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил в эфире Первого канала, что дал поручение сотрудникам силовых структур страны действовать по воинскому уставу при защите важных объектов от захватчиков.

По словам абхазского лидера, была совершена попытка давления — неизвестные пытались проникнуть в комплекс зданий МВД и службы государственной безопасности Абхазии.

«Даны соответствующие поручения о недопустимости развития такого рода сценариев — действовать по воинскому уставу», — сказал Бжания.

18 ноября в информационном центре президента Абхазии сообщили, что представители власти и оппозиции взяли паузу в начавшихся ранее переговорах по выходу из политического кризиса.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента Аслана Бжании и потребовали отставки главы государства.

Ранее Бжания поручил СБ Абхазии принять меры по предотвращению противоправных действий.