Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что решение Джо Байдена разрешить ВСУ бить вглубь России дальнобойными ракетами ведет к эскалации. Его слова приводит Fox News.

Он подчеркнул, что администрация Байдена не информировала команду Трампа о соответствующем разрешении.

«И это, знаете, еще один шаг к эскалации, и никто не знает, к чему это приведет», — сказал Уолтц.

Советник Трампа назвал решение Байдена «тактическим». В то же время он подчеркнул, что избранный президент США говорит о «большой стратегии» того, как заставить Москву и Киев сесть за стол переговоров, и какими должны быть рамки соглашения, чтобы они сидели за этим столом.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников, а также внесения полетных заданий в ракетные системы военными стран НАТО. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран альянса в конфликте, что меняет саму его суть.

Ранее в Госдуме заявили, что США «проживут на 20 минут дольше» Европы в случае атак вглубь РФ.