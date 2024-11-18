Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Советник Трампа оценил решение Байдена разрешить ВСУ бить вглубь России

Советник Трампа Уолтц назвал эскалацией решение Байдена по ударам вглубь России

close
Mike Segar/File Photo/Reuters

Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что решение Джо Байдена разрешить ВСУ бить вглубь России дальнобойными ракетами ведет к эскалации. Его слова приводит Fox News.

Он подчеркнул, что администрация Байдена не информировала команду Трампа о соответствующем разрешении.

«И это, знаете, еще один шаг к эскалации, и никто не знает, к чему это приведет», — сказал Уолтц.

Советник Трампа назвал решение Байдена «тактическим». В то же время он подчеркнул, что избранный президент США говорит о «большой стратегии» того, как заставить Москву и Киев сесть за стол переговоров, и какими должны быть рамки соглашения, чтобы они сидели за этим столом.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников, а также внесения полетных заданий в ракетные системы военными стран НАТО. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран альянса в конфликте, что меняет саму его суть.

Ранее в Госдуме заявили, что США «проживут на 20 минут дольше» Европы в случае атак вглубь РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами