Отказ от диалога и закрытие каналов для переговоров стали основной причиной неудачи стратегии Евросоюза в конфликте на Украине. Такое мнение в эфире канала М1 выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По словам Сийярто, «акцент был сделан не на дипломатических и коммуникационных каналах, не на диалоге, не на переговорах, а на их закрытии и отказе от них».

Глава МИД Венгрии полагает, что основная ответственность за это лежит на председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и скоро уходящем в отставку главе дипломатической службы ЕС Жозепе Борреле.

18 ноября Сийярто заявил, что разрешение Украине наносить удары вглубь российских территорий западным оружием является чрезвычайно опасным, так как может повлечь за собой «чрезвычайно серьезный риск распространения войны».

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее Сийярто заявил, что боевые действия российской армии стали заметно успешнее.