В МИД Венгрии оценили успехи российской армии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что боевые действия российской армии в последнее время стали интенсивнее и заметно успешнее. Трансляцию вел венгерский телеканал М1.

«Новая реальность заключается в том, что, во-первых, в США новый президент — сторонник мира; во-вторых, российские атаки стали в прошедший период все интенсивнее и все более заметно успешнее», — заявил он.

Также, по его словам, на фоне приближающейся зимы ухудшается гуманитарная ситуация на Украине.

Он отметил, что «либеральный мейнстрим» не осознает, что конфликт необходимо урегулировать как можно скорее, так как ситуация для Украины становится все хуже.

Также Сийярто назвал разрешение Украине наносить удары вглубь российских территорий западным оружием чрезвычайно опасным. По его словам, подобное разрешение может повлечь за собой «чрезвычайно серьезный риск распространения войны».

Ранее в МИД Венгрии оценили возможность приглашения Украины в НАТО.