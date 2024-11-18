Эксперт считает, что Байден хочет помешать Трампу закончить конфликт на Украине

Администрация президента США Джо Байдена, которая якобы разрешила наносить удары вглубь РФ ракетами ATACMS, пытается затруднить для избранного американского лидера Дональда Трампа изменение курса в отношении Украины. Об этом заявил научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления Куинси Марк Эпископос в статье, опубликованной на американском портале Responsible Statecraft.

«Многие ожидали, в том числе и победители президентских выборов 2024 года, что администрация Байдена к концу года активизирует усилия, чтобы новому правительству было как можно более трудно и затратно избрать иной курс по Украине», — написал эксперт.

По словам Эпископоса, в настоящее время Вашингтон, согласно данным СМИ, дал упомянутое разрешение. Подобное решение ярко показывает, как далеко администрация Байдена готова зайти, чтобы связать Трампу руки в его политике в отношении Украины, считает эксперт.

Среди прочего аналитик выразил мнение, что американские должностные лица признают наличие у российских военных «месяцев на подготовку к этому решению». По данным чиновников, военнослужащие российской армии сумели организовать прочную оборону путем передислокации важнейших средств за пределы дальности действия ATACMS, а также укрепления систем противовоздушной обороны.

Незадолго до этого юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова заявила, что Трамп сможет отменить решение действующего американского лидера Байдена об ударах западными ракетами вглубь России только после вступления в должность 20 января 2025 года.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Подобное разрешение прозвучало впервые с начала дискуссий по этому вопросу.

Ранее в ФРГ назвали шаг, который станет объявлением войны России.