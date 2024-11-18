Польский генерал заявил, что дальнобойными ракетами Украина будет «мстить» России

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что разрешение со стороны Соединенных Штатов ВСУ применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России не изменит ход конфликта, но позволит «отомстить России». Его слова приводит Do Rzeczy.

По словам военного, украинцы будут мстить России «всеми возможными системами». Скшипчак заявил, что каждая минута промедления с соответствующим разрешениям «порождала серьезные потери с украинской стороны, и теперь это изменится».

Военный утверждает, что Киев имеет право на ответные действия и давно ждет такого шанса.

«Украинцы, наверное, уже подготовили список стратегически важных для россиян объектов», — предположил он.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников, а также внесения полетных заданий в ракетные системы военными стран НАТО. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран альянса в конфликте, что меняет саму его суть.

Ранее в Польше остались недовольны решением Байдена по ударам ВСУ вглубь России.