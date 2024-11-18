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Лавров поговорил с Эрдоганом перед началом саммита G20

Лавров и Эрдоган пообщались перед началом первого заседания саммита G20

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РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров кратко переговорил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом перед началом первого пленарного заседания саммита G20. Об этом сообщает ТАСС.

Саммит «Группы двадцати» проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Глава МИД возглавляет российскую делегацию по поручению президента РФ Владимира Путина, который решил не ехать на саммит, «чтобы не срывать мероприятие».

18 ноября агентство Bloomberg писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить на саммите G20 в Бразилии предложение по заморозке украинского конфликта. Оно предусматривает создание «демилитаризованной зоны» на востоке Донбасса, а также приостановку рассмотрения вопроса о вступлении Украины в НАТО как минимум на 10 лет.

Ранее посол РФ назвал приоритетные темы председательства Бразилии в G20.

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