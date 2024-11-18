Зеленский посетил прифронтовой город

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что посетил прифронтовой город Покровск (Красноармейск) и назвал данное направление напряженным.

«Покровск. Посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады», — заявил он.

Зеленский отметил, что пообщался с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отметил их наградами.

«Напряженное направление», — добавил Зеленский.

7 ноября отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что Вооруженные силы России перехватили инициативу на двух важных направлениях. По его словам, речь идет о Красноармейском (украинское название — Покровское) и Кураховском направлениях, где у ВСУ наблюдается оперативно-тактический кризис.

17 ноября представитель Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос заявил, что российские военнослужащие завладели инициативой на всех направлениях в зоне военного конфликта на Украине, что является плохой новостью для Киева.

Ранее главком ВСУ заявил о планах усилить Кураховское направление.