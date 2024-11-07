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На Украине заявили о перехвате РФ инициативы на участке, где решается судьба конфликта

Стариков: ВС России перехватили инициативу там, где решается судьба конфликта

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы России перехватили инициативу на двух направлениях. Об этом на своем YouTube-канале заявил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

По его словам, речь идет о Красноармейском (украинское название — Покровское) и Кураховском направлениях, где у Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается оперативно-тактический кризис. Офицер отметил, что российские войска перехватили там оперативно-тактическую и стратегическую инициативу.

Он также подчеркнул, что это случилось именно на том участке фронта, где с большой долей вероятности решается судьба украинского конфликта.

4 ноября военкор Юрий Котенок сообщил, что у украинских войск осталось мало опорных пунктов около города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), из-за чего российские военнослужащие могут отрезать последние пути отступления ВСУ.

Он отметил, что попытки украинских солдат стабилизировать фронт лишь замедляют продвижение ВС России, которые уже вышли к Раздольному.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.

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