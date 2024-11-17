Российские военнослужащие завладели инициативой на всех направлениях в зоне военного конфликта на Украине, что является плохой новостью для Киева. Об этом в интервью CNN заявил представитель Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос.

«Инициатива на линии фронта принадлежит русским, они успешно использовали тактические достижения и укрепляют их», — сказал он.

По мнению Барроса, российские войска загоняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) в угол, вынуждая противника «выбирать из множества плохих вариантов».

Он добавил, что преимущество российской армии не позволяет ВСУ подготовиться к возможному контрнаступлению.

7 ноября отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что ВС России перехватили инициативу на двух важных направлениях. По его словам, речь идет о Красноармейском (украинское название — Покровское) и Кураховском направлениях, где у ВСУ наблюдается оперативно-тактический кризис.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.