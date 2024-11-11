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Главком ВСУ заявил о планах усилить Кураховское направление

Зеленский: главком ВСУ Сырский доложил на ставке о тяжелом положении в Курахово

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются усилить оборону на самых сложных направлениях — Кураховском и Красноармейском (Покровском). Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам ставки верховного главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, передает РИА Новости.

«Заслушал большой подробный доклад главкома ВСУ Александра Сырского. Есть решение главкома о существенном усилении самых сложных направлений — Кураховского и Покровского», — заявил украинский лидер.

До этого газета The Independent писала, что российские военные окружили Курахово с трех сторон. Также, по данным украинского аналитического ресурса Deep State, ВС РФ уже вошли в восточную часть города и пытаются там закрепиться. Что происходит на этом участке фронта — в материале «Газеты.Ru».

8 ноября Зеленский также заявлял, что Кураховское и Покровское (Красноармейское) направления фронта — самые сложные для ВСУ. По его словам, военное командование и командования бригад в текущий момент работают над усилением позиций.

Ранее в офисе президента Украины захотели уволить Сырского.

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