Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни на полях заседания глав МИД стран Евросоюза заявил, что Рим не изменил свою позицию по поводу применения Украиной западных дальнобойных ракет по российской территории. Его слова передает ТАСС.

«Наша позиция по поводу использования оружия не меняется, его можно применять только внутри границ Украины», — сказал Таяни.

Глава итальянского МИД также высказался о необходимости проведения мирной конференции с обязательным участием Китая, России, Индии и Бразилии.

17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории РФ. По ее данным, ракеты с дальностью до 300 км, вероятно, будут применены ВСУ в Курской области.

После этого Le Figaro сообщила, что Франция и Британия также разрешили Киеву использовать ракеты Storm Shadow/SCALP. 18 ноября информация об этом была удалена из оригинальной статьи.

Ранее в Сербии назвали угрозой для мира разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты.