Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами будет иметь разрушительные последствия для всего мира. Об этом заявил заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин, передает ТАСС.

По его словам, никакое сербское правительство после проигрыша на выборах не приняло бы решение, способное иметь столь далеко идущие последствия для страны, как то, которое принял Байден.

Последствия будут разрушительны для всего мира, считает Вулин.

«Если целью этого решения является формальное начало Третьей мировой войны, то оно принято в самое подходящее время», — заключил сербский вице-премьер.

17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России. По данным источников, ракеты с дальностью действия до 300 километров, вероятно, будут применены украинскими военными в Курской области.

После этого Le Figaro сообщила, что Франция и Британия разрешили Киеву использовать ракеты Storm Shadow/SCALP. 18 ноября информация об этом была удалена из оригинальной статьи.

Ранее Сийярто заявил, что сторонники продолжения конфликта хотят его расширения на весь мир.