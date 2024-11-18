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Путин наградил митрополита Тихона

Путин наградил митрополита Тихона орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим указом наградил главу крымской митрополии Русской православной церкви, митрополита Тихона (Георгия Шевкунова) орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ опубликован на портале правовых актов.

В указе говорится, что Тихон награжден «за большой вклад в возведение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», а также за сохранение духовных и традиционных ценностей.

Новый Херсонес — музейно-храмовый комплекс, созданный в 2024 году возле музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе.

В октябре 2023 года синод РПЦ назначил митрополита Тихона главой Крымской митрополии. Британская газета FT называла священнослужителя «духовником» президента РФ Владимира Путина.

Митрополит сравнил свое назначение главой Крымской митрополии с отправкой на Колыму.

Ранее Путин присвоил звание Героя России космонавту Константину Борисову.

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