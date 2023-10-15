Митрополит Тихон сравнил назначение в Крым со ссылкой на Колыму

Митрополит Тихон (Шевкунов) сравнил свое назначение главой Крымской митрополии с отправкой на Колыму. Прощальное слово митрополита Тихона к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря опубликовано на странице обители в социальных сетях.

«Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально», — сказал он.

По его словам, ссылали туда и Златоуста, и Климента и папу Римского.

«На Колыму! Вот и мне — на курорты Колымы», — заявил он.

Тихон подчеркнул, что «там прекрасно, но это не Печоры». По его словам, Псково-Печерский монастырь останется для него «самым прекрасным, самым любимым, не променянном ни на что в сердце» местом.

11 октября стало известно, что Синод назначил митрополита Тихона (Шевкунова) новым главой Крымской митрополии Русской православной церкви. Занимавший до этого пост митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь почислен на покой. Вместо Тихона Псковскую митрополию возглавит епископ Юрьевский Арсений, викарий Новгородской епархии, он же назначен игуменом Псково-Печерского монастыря. Подробнее о назначении Тихона — в материале «Газеты.Ru».

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