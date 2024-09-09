Космонавту Константину Борисову присвоили звание Героя России

Космонавту Константину Борисову указом российского президента Владимира Путина присвоено звание Героя России. Он опубликован на портале правовой информации.

Космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса наградили за мужество и героизм, проявленные в составе экипажа Международной космической станции.

11 января 2021 года Борисова назначили на должность космонавта-испытателя. 26 августа 2023 года вместе с коллегами по экипажу он стартовал с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди НАСА в штате Флорида на пилотируемом корабле «Crew Dragon» в качестве специалиста миссии Crew-7 и бортинженера МКС-70.

12 марта 2024 года Crew Dragon приводнился возле побережья штата Флорида (США) после 199-суточной экспедиции на Международной космической станции.

5 сентября сообщалось, что кандидата в космонавты Андрея Бабкина, который последние 14 лет готовился к полету, попросили уволиться с летной должности и принять пост заместителя командира по науке в отряде космонавтов. Последний шанс полететь в космос он упустил из-за съемок фильма «Вызов».

Ранее стало известно, во сколько миллиардов рублей обходится РФ подготовка космонавта.