Риттер заявил, что США перешли в состояние войны с Россией

Соединенные Штаты перешли в стадию прямого конфликта с Россией, разрешив ВСУ бить по ее территории дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом на своей странице в соцсети Х написал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

По его словам, Вашингтон и страны НАТО помогли Украине спланировать атаку на Курскую область, а разрешение бить вглубь российской территории говорит уже о прямом вовлечении в конфликт.

«США сейчас находятся в состоянии войны с Россией», — констатировал Риттер.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников, а также внесения полетных заданий в ракетные системы военными стран НАТО. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран альянса в конфликте, что меняет саму его суть.

Ранее в Британии удивились решению Байдена разрешить Украине бить вглубь РФ.