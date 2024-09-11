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Иран прокомментировал информацию о передаче России баллистических ракет

МИД Ирана: Тегеран не передавал России никакие баллистические ракеты

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не поставлял России баллистических ракет, Соединенные Штаты и их союзники полагаются на неверную информацию. Так на своей странице в соцсети Х он прокомментировал новые санкции в отношении республики из-за якобы передачи вооружения Москве.

«В очередной раз США и Европа действовали, полагаясь на недостоверную информацию и неправильную логику. Иран не поставлял России баллистические ракеты. Точка», — написал он.

Он призвал вводящие санкции страны задуматься, как Иран способен производить и продавать, по их словам, современное вооружение при различных ограничениях. По его словам, «санкции – не решение проблемы, а всего лишь ее часть».

2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты. По данным авторов статьи, РФ якобы собирается использовать эти снаряды для ведения боевых действий на Украине.

10 сентября Лондон, Париж и Берлин выпустили совместное заявление, в котором указали, что намерены выявлять ключевые организации и частных лиц, как утверждается, причастных к поставке баллистических ракет и другого оружия в Россию. Также в планах работа по введению санкций в отношении компании Iran Air.

Ранее Иран пригрозил ответить на заявление «евротройки» о санкциях.

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