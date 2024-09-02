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В США заявили, что Иран собирается передать России баллистические ракеты

Bloomberg: Иран планирует передать РФ баллистические ракеты в ближайшее время

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Европейские чиновники считают, что в ближайшее время Иран планирует передать России свои баллистические ракеты впервые с начала конфликта на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, это «может стать тревожным развитием событий» на фоне продолжающегося конфликта Москвы и Киева. Они отказались предоставить конкретные данные, однако отметили, что поставки могут начаться в ближайшие дни.

Как следует из текста, союзники Украины и страны «Большой семерки» уже начали обсуждать санкции против Тегерана, если Иран передаст Москве ракеты.

В июле спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Россия и Иран подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве при первой возможности. По его словам, решение будет принято по дипломатическим каналам.

В конце июля иранский журналист Хаял Муаззин высказал мнение, что договор о сотрудничестве между Россией и Ираном позволит укрепить мир на Ближнем Востоке. Он отметил, что Вашингтону будет гораздо сложнее проводить свою политику в регионе.

Ранее Иран захотел укрепить военное сотрудничество с Россией.

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