Захарова назвала главу МИД Германии «оголтелой ксенофобкой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обратилась к главе МИД Германии Анналене Бербок после ее требований поставить Украине дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.

Она напомнила слова Бербок, которая потребовала от властей ФРГ поставить Украине дальнобойное оружие — «сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры».

«В этой связи у меня несколько вопросов к этой оголтелой ксенофобке», — написала Захарова.

В частности, российский представитель МИД обратила внимание, что в Германии лидер Третьего рейха Адольф Гитлер и другие нацистские преступники до сих пор имеют статус почетных граждан некоторых городов. Она отметила, что около четырех тысяч населенных пунктов наделили Гитлера таким статусом, те из них, что после Второй Мировой войны вошли в состав ГДР лишили его такого статуса.

До этого, что на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза Анналена Бербок заявила, что в будущем Украина станет частью Евросоюза и сообщество расширится «от Лиссабона до Луганска». Комментируя это высказывание, Захарова предположила, что министр Бербок таким образом предложила вступить в ЕС России.

Ранее Захарова высказала мнение, что в Германии полном ходом идет реабилитация нацизма.