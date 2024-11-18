В Британии удивились решению Байдена разрешить Украине бить вглубь РФ

Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS стало «ошеломляющим сдвигом в политике США», которое будет встречено в Киеве с радостью и наверняка побудит Британию последовать примеру Вашингтона. Об этом пишет Sky News.

Как следует из текста, «всего за несколько недель до вступления Дональда Трампа в должность президента США» Вашингтон пошел на «ошеломляющий сдвиг в своей политике». По мнению авторов, такое развитие событий вызовет ярость в Москве, а также повысит неопределенность относительно дальнейшего хода конфликта.

«Решение Джо Байдена разрешить Украине использовать поставленные США ракеты большой дальности на территории России будет встречено Киевом с радостью и почти наверняка побудит Великобританию последовать его примеру», — пишет Sky News.

В то же время в материале отмечается, что разрешение бить вглубь России «является значительным шагом в поддержке Украины, но возможность использовать американские ракеты России не является шагом к победе».

Первой о решении президента США Джо Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS написала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

Ранее Песков назвал несправедливым разрешение ударов по РФ оружием США.