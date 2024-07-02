В Пентагоне рассказали, как относятся к ударам американским оружием по Крыму

Власти Соединенных Штатов считают допустимым нанесение ударов по Крыму с помощью оружия американского производства. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь американского минобороны Патрик Райдер, передает ТАСС.

По его словам, американская политика касательно использования дальнобойного оружия для ударов по России не изменилась.

Также он утверждает, что, по мнению Вашингтона, «Крым является частью Украины».

До этого американский эксперт Скотт Риттер назвал атаку с использованием американских бомб ATACMS на Севастополь нападением США на Россию.

4 июня в НАТО заявили, что не разрешали Киеву бить по территории РФ ракетами ATACMS.

Заместитель директора программы Фонда защиты демократии Джон Харди заявлял, что разрешения союзников Украины наносить удары западным оружием по объектам на территории России недостаточно для победы, ВСУ столкнутся с нехваткой разведки для обнаружения целей.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее военный эксперт предложил вариант ответа на удары ВСУ по Севастополю.