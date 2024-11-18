В Литве заявили, что «рано открывать шампанское» после решения США по ATACMS

Пока рано «открывать шампанское» после разрешения Украине наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС, передает ТАСС.

«Почему я пока не открываю шампанское? Возможно, потому что мы не знаем, сколько ракет на самом деле есть у украинцев», — отметил министр.

По словам Ландсбергиса, вопрос о том, достаточно ли у ВСУ ракет ATACMS для изменения ситуации на поле боя, остается открытым.

До этого телеканал CNN сообщал, что Украина после разрешения президента США Джо Байдена наносить удары ракетами ATACMS вглубь российской территории не получит достаточное количество этих ракет, это решение не изменит ход конфликта.

Отмечалось, что даже если Киев сможет нанести удар вглубь России, это не приведет к мгновенным переменам на поле боя.

Кроме того, по оценке аналитиков из США, российские аэродромы, находящиеся в зоне досягаемости для ракет ATACMS, были эвакуированы вглубь территории России.

Первой о решении президента США Джо Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS написала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой, и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Байден разрешил бить вглубь России.