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В Госдуме объяснили, зачем Байден разрешил бить вглубь России

Чепа: Байден разрешил удары по РФ, чтобы Трампу было сложнее решать конфликт

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John Hamilton/AP

Решение США разрешить Украине удары дальнобойными ракетами ATACMS по России было принято, чтобы усложнить шаги избранного президента Дональда Трампа по решению конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Они приняли такое решение, которое затруднит... обещания Трампа решить конфликт путем переговоров», — подчеркнул он, назвав этот шаг ошибочным.

По словам Чепы, это решение приведет к тяжелым последствиям в ходе конфликта.

До этого экс-морпех США Скотт Риттер заявлял, что Трампу необходимо вмешаться в ситуацию с разрешением Киеву наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS, поскольку реализация такого шага фатальна.

Первой о решении президента США Джо Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS написала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой, и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

Белый дом, Пентагон и Байден отказались комментировать данные издания. Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что такие вещи не анонсируют, а «ракеты сами за себя скажут».

Ранее в США назвали основную цель ударов Киева ракетами ATACMS.

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