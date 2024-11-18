В Госдуме объяснили, зачем Байден разрешил бить вглубь России

Решение США разрешить Украине удары дальнобойными ракетами ATACMS по России было принято, чтобы усложнить шаги избранного президента Дональда Трампа по решению конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Они приняли такое решение, которое затруднит... обещания Трампа решить конфликт путем переговоров», — подчеркнул он, назвав этот шаг ошибочным.

По словам Чепы, это решение приведет к тяжелым последствиям в ходе конфликта.

До этого экс-морпех США Скотт Риттер заявлял, что Трампу необходимо вмешаться в ситуацию с разрешением Киеву наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS, поскольку реализация такого шага фатальна.

Первой о решении президента США Джо Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS написала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой, и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

Белый дом, Пентагон и Байден отказались комментировать данные издания. Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что такие вещи не анонсируют, а «ракеты сами за себя скажут».

Ранее в США назвали основную цель ударов Киева ракетами ATACMS.